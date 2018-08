Diyarbakır'da insanlık ayıbı! Sahibi atını yolun ortasında bıraktı

Çevredeki vatandaşların çabasıyla refüjden kaldırıma getirilen at, su içtikten sonra ayağa kalktı. Ayağa kalkan atı almaya gelen sahibi, vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Polise durumu bildiren vatandaşlar, atı vermedi.

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Yükü olan at arabasındaki at, kavşağa yaklaştığı sırada bir anda yere yığıldı. Sahibi atı kaldırmak yerine melzemelerini alarak arabasıyla olay yerinden kaçtı. Hareketsiz halde refüj kenarında yerde yatan atı gören vatandaşlar, su getirerek atı kaldırmaya çalıştı. Yoğun çaba sarf eden vatandaşlar, atı kaldırdıktan sonra kaldırıma götürerek gölgelikte vücuduna su döktü. Ayağa kalkan atı sahibi başka bir at arabası ile götürmek istedi. Ancak, vatandaşlar atı teslim etmedi. Durumu polise bildiren vatandaşlar olay yerine ekiplerinin gelmesi üzerine atın sahibini şikayet etti. Bunun üzerine bölgeye çağrılan bir kamyonete koyulan at, polis ekipleri eşliğinde veterinere götürüldü.



Olaya tanık olan Berat Budak, sahibinin at düştükten sonra ata vurup, bırakarak gittiğini söyledi. Budak, “Kaldırmak için çok uğraştık. Su verdik, ekmek ıslatıp yedirdik. Hayvan sıcaktan kötü olmuştu. Hayvanı su ile ıslattıktan sonra kaldırdık" dedi.