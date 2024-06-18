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Yerel Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga
Yerel

Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga

Yeniakit Publisher
2024-06-18 08:06:00 -
Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Girne Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 1'i ağır 3 kişi bıçakla yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İLKHA)

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