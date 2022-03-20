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Gündem Diyarbakır'da HDP'ye soğuk duş!
Gündem

Diyarbakır'da HDP'ye soğuk duş!

HDP, Diyarbakır'ın ilçelerinde Nevruz için beklediği katılım olmayınca flaş bir karar aldı. Buna göre Diyarbakır'ın ilçelerindeki etkinlikler iptal oldu. Etkinliklerde Ergani ilçesinde 250 kişi, Çınar'da ise yaklaşık 200 kişilik katılım oldu

Yeniakit Publisher
2022-03-20 17:46:00 -
Diyarbakır'da HDP'ye soğuk duş!

Diyarbakır'da Ergani ve Çınar ilçelerinde HDP, Nevruz Bayramı için etkinlik düzenledi. Etkinliklere Ergani ilçesinde yaklaşık 250 kişi, Çınar ilçesinde ise yaklaşık 200 kişi katılım gösterdi.

12 kişi gözaltına alındı

Ergani ilçesinde terör örgütü PKK ve sözde örgüt lideri Abdullah Öcalan lehine slogan atan 5 erkek ile, iç çamaşırlarına sakladıkları yasaklı örgüt flamalarını alana sokmayan çalışan 7 kadın olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı.

HDP, Diyarbakır'da beklediğini bulamadı

Çınar ilçesinde ise yine katılımın az olduğu Nevruz kutlamasında sahneye terör örgütü PKK’nın sözde kıyafeti olan elbiselerle çıkmak isteyen şarkıcıya izin verilmedi.

HDP, Diyarbakır'ın ilçelerinde beklenin altında katılım olması nedeniyle etkinlikleri iptal etti.

 

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