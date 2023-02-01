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Yerel Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu
Yerel

Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da yakalanan "abaküs" lakaplı uyuşturucu satıcısının bağlantılı olduğu 4 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 09:23:00 -
Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da yakalanan "abaküs" lakaplı uyuşturucu satıcısının bağlantılı olduğu 4 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polisleri, "abaküs" lakaplı S.Ç. uyusturucu kuryesini yakaladı. Yakalanan zanlının aracında yapılan aramada spor çantasında 25 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüpheli şahsın konuşmalarında, "spora gidiyorum, spordan geliyorum" diyerek şifreli konuştuğunu tespit etti.

Gözaltına alınan S.Ç.'nin suçunu itiraf ettiği ve bağlantılı A.Ü, S.T, V.A. ve S.K.'nın da yakalandığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli tuultuklanarak cezaevine gönderildi. (İLKHA)

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