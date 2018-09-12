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Diyarbakır'da dev operasyon başladı! 116 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:39
Diyarbakır'da dev operasyon başladı! 116 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyon nedeniyle 5 ilçeye bağlı 116 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçeleri sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristler tarafından kullanılan sığınak, barınak, depo alanları ile uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği kaydedildi.

Operasyon icra edilecek bölgede halkın can ve mal güvenliği için Lice'nin Zümrüt, Gürbeyli, Kıpçak, Damar, Sığınak, Çıralı, Kıyıköy, Dibekköy, Budak, Dallıca, Yolçatı, Tepe, Türeli, Ortaç, Kabakaya, Kutlu, Yalaza, Çavundur, Bağlan, Dolunay, Oyuklu, Arıklı, Serince, Çağdaş, Kayacık, Uçarı, Ziyaret ve Esenler köyleri ile Guçik, Ahmetbey, Kola, Hasana, Navaladiriş, Dingil, Ayşe, Hacıhüseyin, Kuruca, Hevselbey, Kolbağı, Alataş, Sınır, Pınar, Beğendik, Hacıcemil, Bakanlar, Kalkanlı, Çaylarbaşı, Göçer, Kerpiçören, Çanak, Sağlam ve Esenli mezraları, Kulp'un Zeyrek, Güllük, Özbek, Kurudere, Uygur, Karaağaç, Kamışlı, Bağcılar, Çukurca, Akbulak, Demirli, Düzce, Bayırköy, Temren, Güleç, Taşköprü, Barın köyleri ileSoldere, Maden, Dökmetepe, Yolugüzel, Gomanuri, Çay, Düzpelit, Yeşilce, Başçavuş, Havrik, Dolusalkım, Mutlu, Mezrimalaftü, Yenidam, Küçükbağcılar, Ortakuyu, Haruni, Zükrütlü, Keçiveren, Y.Polat, A.Polat, Malaabdo, Karapınar, Mevik, Kuyucak mezraları, Silvan'ın Dolaplıdere, Dağcılar, Çaldere, Bayrambaşı köyleri ile Kayabağı, Ergeçidi, Üçdirek, Alakuşak, Kaso, Seydankara, Erkenciler mezraları, Hazro'nun Koçbaba, Mutluca, Çitlibahçe, Sarıerik, Gözebaşı ve Ormankaya köyleri ile Şahgeldi ve Eldeğmez mezraları, Kocaköy'ün Boyunlu köyü ile Varlık ve Gökçe mezralarında saat 16.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı.

Söz konusu yasağa uyulmasının, vatandaşın can ve mal güvenliği yönünden önem taşıdığı belirtildi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 16:39
  1. Düzce
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