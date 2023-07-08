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Yerel Diyarbakır’da depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı
Yerel

Diyarbakır’da depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı

Yeniakit Publisher
2023-07-08 13:41:00 -
Diyarbakır’da depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Diyarbakır’da hasar gören cami minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.

6 Şubat tarihinde Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesindeki Halid Bin Velid Camisinin minaresi de zarar gördü. Minarenin kontrollü yıkımı için ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı.

Minare, alınan güvenlik önlemlerinin ardından, halat bağlanarak kontrollü olarak yıkıldı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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