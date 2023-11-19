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Yaşam Diyarbakır'da çobana yıldırım çarptı
Yaşam

Diyarbakır'da çobana yıldırım çarptı

Yeniakit Publisher
2023-11-19 14:43:00 - 2023-11-19 14:45:17
Diyarbakır'da çobana yıldırım çarptı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir çobana yıldırım çarptı.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yıldırım çarpması sonucu çoban ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde ilçenin İncili Mahallesi Bulutlu mezrasında hayvanlarını otlatan Mithat Altunbaş’a (45) yıldırım çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Altunbaş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çermik Devlet Hastanesi'ne, daha Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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