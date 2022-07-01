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Yerel Diyarbakır’da cinayet! Eski patronunu iş yerinde öldürdü
Yerel

Diyarbakır’da cinayet! Eski patronunu iş yerinde öldürdü

Borç nedeniyle tartıştığı eski patronunu iş yerinde tabancayla vurarak öldüren katil zanlısı, cinayetten 10 dakika sonra yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 14:08:00 -
Diyarbakır’da cinayet! Eski patronunu iş yerinde öldürdü

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde güvenlik şirketi sahibi Mehmet Sincar (45) ile eski çalışanı Şakir Y. (37), iddiaya göre borç nedeniyle telefonda tartıştı.

Daha sonra Şakir Y., sabah saatlerinde Sincar'ın Fırat Mahallesi'ndeki iş yerine gelerek içinde benzin bulunan bidonu kapıya bıraktı.

Önce otomobilini yakmak istedi

Sincar'a ait otomobili önce yakmak isteyen Şakir Y., başaramayınca bu kez üzerinde taşıdığı tabancayla iş yerine girdi.

Burada 2 el ateş eden Şakir Y., geldiği otomobille de kaçtı.

Ağır yaralıydı, hastanede can verdi

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sincar, hayatını kaybetti.

Sincar'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kameralardan tespit edildi

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, boş mermi çekirdeği buldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çevrede kamera çalışması yapıldı.

10 dakika içinde yakalandı

Ekipler, şüphelinin kaçış güzergahını kontrol edip, 10 dakika sonra otogar civarında olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, Şakir Y.'yi kaçtığı otomobilin içinde yakalandı.

Gözaltına alındı

Gözaltına alınan Şakir Y., emniyete götürüldü.

DHA’nın haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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