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Aktüel Diyarbakır'da 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi
Aktüel

Diyarbakır'da 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-09 00:37:37 -
Diyarbakır'da 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevirin ele geçirildiğini belirtti.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, teröre büyük darbe vurulduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, "Diyarbakır Lice'de bugün, Yıldırım 7 Narko Terörizm Operasyonu'nda 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi. Tebrikler jandarma." ifadelerini kullandı.


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