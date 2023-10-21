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Yerel Diyarbakır'da 257 kilogram skunk ele geçirildi: 2 gözaltı
Yerel

Diyarbakır'da 257 kilogram skunk ele geçirildi: 2 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-10-21 11:46:00 -
Diyarbakır'da 257 kilogram skunk ele geçirildi: 2 gözaltı

Diyarbakır'da sürücüsünün 'dur' ihbarına uymayıp kaçan minibüste 257 kilogram skunk ele geçirildi.

Diyarbakır'da sürücüsünün 'dur' ihbarına uymayıp kaçan minibüste 257 kilogram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı minibüs takibe alındı.

Oto Galericiler Sitesi mevkiinde durdurulan minibüste yapılan aramada, 257 kilo skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Ç. ve Ş.A. gözaltına alındı. (İLKHA)
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