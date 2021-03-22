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Yaşam Diyarbakır yeni sınırı | Şenyayla hangi ile bağlı?
Yaşam

Diyarbakır yeni sınırı | Şenyayla hangi ile bağlı?

Diyarbakır sınırı mı değişti? Diyarbakırlılar yeni haftayla birlikte 'Diyarbakır'ın sınırı mı değişti sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Diyarbakır yeni il sınırı nasıl oldu? Şenyayla nereye bağlı?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 11:30:00 -
Diyarbakır yeni sınırı | Şenyayla hangi ile bağlı?

22 Mart Pazartesi günkü Resmi Gazete'de bazı illerle ilgili sınır değişikliği kararı yayımlandı. Buna göre Diyarbakır il sınırıyla ilgili bir değişiklik yaşandı. Peki, Diyarbakır il sınırı ne oldu?

Diyarbakır yeni sınırı | Şenyayla hangi ile bağlı?

Yapılan açıklamada, “Diyarbakır ili, Kulp ilçesi, Alaca Mahallesi'nde Şenyayla olarak bilinen, Muş-Diyarbakır il sınırı olan Berroşk Komları, Gencuk ve Misur derelerinin kesişim noktasından Billur Deresi'ni takiben Pizar Tepe, 2047 rakımlı Kartal Tepe, Seğla Tepe, Gelyememi Deresi, Vorikamera Tepe güney eteklerinden Muhammetemin Deresi'nden Orta Deresi'nin dere yatağını takiben Murat Nehri ile birleştiği yer arasında kalan bölgenin Muş iline bağlanmasına 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2’nci maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.

Bu kararla Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Şenyayla bölgesinin Muş’a bağlandı.

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