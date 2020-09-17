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Aktüel Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan Kovid-19 denetimi
Aktüel

Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan Kovid-19 denetimi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 20:41:31 -
Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan Kovid-19 denetimi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Vali Münir Karaloğlu'nun da katılımıyla İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Vali Karaloğlu, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan pazardaki ve Sanat Sokağı'ndaki esnafı ziyaret ederek Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Karaloğlu, yaptığı açıklamada, denetimlerle vatandaşlara koronavirüse karşı mücadelenin bitmediğini ve kuralları hatırlatarak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

"Hepimiz fert fert sorumluluğumuzu yerine getirirsek, konan kurallara uyarsak virüsle mücadeleyi kazanacağız. Tedbir almazsak, konan tedbirlere uymazsak o zaman virüs kazanacak hasta edecek." ifadelerini kullanan Karaloğlu, kurallara uymaya devam edilmesini istedi. Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Zaman uzadıkça vatandaşımızda bir bezginlik bir bıkkınlık var ama bunu mutlaka aşmalıyız. Konan kurallara uymalıyız. Bugün de işletmelerde incelemelerde bulunduk. Maalesef konan kurallara tam olarak uyulmadığını gördük, işletme sahiplerimizi uyardık. Pazarda vatandaş hala tezgahtan seçerek mahsul alıyor, bu doğru değil. Zaman geçtikçe kuralların biraz gevşediğini görüyoruz. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Kendiniz, sevdikleriniz hem de toplum için lütfen kurallara uymaya devam edin."

Geçen hafta yayınlanan İçişleri Bakanlığının genelgesiyle izolasyona uymayanların izolasyon sürecini artık Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında tamamlatmaya başladıklarını ve bu sürede yapılan masrafların vatandaştan tahsil edileceğini anımsatan Karaloğlu, bu duruma düşülmemesi için izolasyon sürecinde mutlaka evden çıkılmaması gerektiğini belirtti. Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Pozitif olan bir vatandaşımızın bilerek isteyerek izolasyonu terk edip sokağa çıkması taksirle adam öldürmek suçudur. Şu anda yakaladığımız vatandaşlarımızla ilgili savcılıklara suç duyurusunda da bulunuyoruz. Onun için ne olur vatandaşımız hem konan kurallara hem de izolasyon kurallarına harfiyen uysun, bize yardım etsinler. Sağlık teşkilatımız mart ayından beri ayakta 24 saat sistemiyle çalışıyor, onlar da artık yoruldu. Onların işlerini hafifletmek, onları motive etmek için kurallara daha sıkı sıkıya uymamız gerekir."

Karaloğlu'na denetimlerde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da eşlik etti.

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