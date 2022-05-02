Diyarbakır Valisi acılı anneleri ziyaret etti! 'Sonuna kadar yanlarında durmaya devam edeceğiz'

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu beraberinde AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ile 972 gündür HDP Diyarbakır İl Binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti.

Ailelerle bayramlaşıp, çikolata ikram eden Vali Karaloğlu, ailelerin sorunlarını dinledi.

"Evlatları ve ciğerpareleri koparılan, 972 gündür bu çadırda nöbet tutan Diyarbakır annelerimizin maalesef 5. buruk bayramları." diyen Vali Karloğlu, "Bir annenin en masum ve haklı talebi evlatlarıyla beraber olmaktır. Eğer ki zorla elinden alınmışsa ona kavuşma talebi bir annenin dünyadaki en masum talebidir." ifadelerini kullandı.

'Sonuna kadar yanlarında durmaya devam edeceğiz'

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, şöyle devam etti:

Maalesef 972 gündür annelerimizin ve babalarımızın bu masum talebine birileri kulaklarını tıkadılar. İnşallah bu son bayram olsun ve gelecek bayrama kadar ailelerine kavuşmasını temenni ediyoruz. Bugüne kadar bu annelerin sesini duymayan vicdanı kararmış insanların bayram hürmetine bugün vicdanları annelerin sesini duymaya vesile olsun. Biz annelerin her daim yanındayız, haklı davalarında sonuna kadar yanlarında durmaya devam edeceğiz.