  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde korona virüs denetimi

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Op.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 10:32:31 -
Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde korona virüs denetimi

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Sedat Özkul, korona virüs tedbirleri kapsamında hastanede aksaklıkların yaşanmaması için denetim gerçekleştirdi.


Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de korona virüs tehdidi sürerken, Diyarbakır’da bulunan hastanelerin yöneticileri tarafından denetimler yapılıp sorunlar minimize ediliyor. Bu bağlamda Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Sedat Özkul ve beraberindeki yöneticiler, hastanede denetimde bulundu. Korona virüs tedbirleri kapsamında hastanede aksaklıkların giderilmesi konusunda sıkı denetimler yapan Başhekim Özkul, özellikle hastaların yoğun olarak kullandıkları acil servislerin hijyenik hale getirilmesini istedi.


Op. Dr. Özkul hastane personeliyle de yakından ilgilenirken, denetimlerin haftanın belirli günlerde devam edeceği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı