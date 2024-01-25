Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım çok güzel haberi duyurdu

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 3 Eylül 2019 tarihinden itibaren Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için eylem yapan ailelere ziyarette bulundu. Aileleri dinleyen Tümgeneral Yıldırım, her daim ailelerle olacaklarını ve evlatlarının hepsini Allah’ın izniyle getireceklerini söyledi. “Dün 16-17 yaşında kandırılan bir kızımızı geri getirdik” diyen Yıldırım, ailelere umutlarını hiçbir zaman yitirmemeleri gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Biz güvenlik güçleri sizlerle beraberiz. İnşallah bundan sonra Diyarbakır anneleri ağlamayacak. Diyarbakır’ımızda şu an bir huzur ortamı var. Biz bu huzur ortamının devam etmesini istiyoruz. Devletimiz çok büyük. Devlet ve millet olarak inşallah el ele verip hainlere müsaade etmeyeceğiz. Siz hiç merak etmeyin. Allah şahittir ki tüm birimlerimizle beraber güzel evlatlarımızın hepsini inşallah getireceğiz.”

“Artık başka Diyarbakır annesi ağlamasın”

Diyarbakır annelerinin güçlü iradesini kırmak için örgütün elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığına değinen Tümgeneral Yıldırım, “Ama siz Diyarbakır anneleri, buna müsaade etmeyecek. Çünkü siz bir dava insanı oldunuz artık. Haklı davanızın peşinden koşun. Artık başka Diyarbakır annesi ağlamasın. Bunu istemiyoruz. Diyarbakırlıların hepsi bizim evladımız. Yüreğimiz yanmasın artık. Diyarbakır annelerinin çadırına geldiğimde kendi evime gelmiş gibi mutlu oluyorum” diye konuştu.

“Örgüt bitme noktasına geldi”

“2023 yılında Diyarbakır’dan örgüte katılım sıfır oldu” diyen Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

“Allah’a şükür iradeli olan Diyarbakırlı kardeşlerimiz artık teröre destek vermiyor. Terörün her türlüsüne biz karşıyız. 374 ailemizin hepsiyle teker teker ilgileniyoruz. Siz bundan emin olun, her bir adımda ilgileniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere en ufak görevlerin üzerine gidiyoruz, hepsiyle ilgileniyoruz. Sizin yanınızdayız. Allah’ın izniyle tüm evlatları size kavuşturacağız. Zaten örgütün beli kırılmış durumda. Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız ve Jandarma Genel Komutanımızın dediği gibi son bir terörist kalana kadar mücadelemiz devam edecek. Kandırılmış çocuklarımıza kavuşalım diyoruz. Örgütün hali kalmadı. Örgüt, bitme noktasına geldi. Bizim yanımızda olun. Biz, sizin yanınızdayız.”

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“Diyarbakır annelerinin kocaman yürekleriyle devletin gücü birleştikten sonra bırakın bölücü hain terör örgütünü, hiçbir güç karşımızda duramaz” diyen İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise, meslek hayatı boyunca bu hain örgütün açmış olduğu çok yaralı hikayelere şahit olduğunu söyledi. Bu çadırda da Diyarbakır annelerinin acılarına birebir tanıklık ettiğini kaydeden Kaya, “İnşallah Diyarbakır annelerinin gözyaşı diner ve evlatlarına sağ salim kavuşur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’nın da ifade ettiği gibi son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar biz bu terörü bitirmede azimli ve kararlıyız. İnşallah bu terörün sonu geldi. Diyarbakır başta olmak üzere tüm ülkemiz huzur, esenlik ve refah şehri olacak. Buna yürekten inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Diyarbakır annelerinin yapmış olduğu bu mücadelenin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Kaya, “Büyük bir cesaret göstererek devletimizin yanında oldunuz, hainlerin karşısında durdunuz. Terörün kökünü kazımakta kararlıyız. Yeter ki sizler bize moral ve destek verin. Bir ve birlikte olalım. Bu millet kenetlendikten sonra inşallah devletimiz ebediyen sönmeyecek. Artık analar ağlamasın, babalar evlat hasreti çekmesin. Ay yıldızlı al bayrağımız gönderimizde ebediyen dalgalansın” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda toplu fotoğraf çekimi yapıldı.