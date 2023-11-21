Diyarbakır Havalimanı'nda ortalık karıştı! Umreden dönenler...
Diyarbakır Havalimanı'nda umreden dönen yakınlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ile güvenlik personeli arasında kavga çıktı.
Olay, sabah saatlerinde Diyarbakır Havalimanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, umreden dönen yakınlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ile güvenlik personeli arasında henüz bilinmeyen bir nedenle arbede çıktı. Havalimanı polisinin olaya müdahalesiyle arbede sonlandı.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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