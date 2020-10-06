Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Azerbaycan'a bayraklı destek

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'a verdiği desteği göstermek için yan yana Türk ve Azerbaycan bayrağı astı.

Belediyenin, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına başlattığı saldırılara tepki göstermek, Azerbaycan'ı desteklemek için merkez Sur ilçesindeki Çift Kapı'ya astığı Türk bayrağı ve yanındaki Azerbaycan bayrağı vatandaşlardan da ilgi gördü.

Ayşe Engin, Azerbaycan'a yönelik saldırıyı Türkiye'ye yapılmış saydıklarını belirterek, Azerbaycan'ın yanında olduklarını söyledi.

"Kadim şehir Diyarbakır'da tarihi surlarda Azerbaycan ve Türk bayrağını yan yana görüyoruz." diyen Engin, şöyle konuştu:

"Ermenistan'ın zulmüne karşı, kardeş ülke Azerbaycan'ın her zaman yanındayız. Azerbaycan'a yapılan zulme karşı Türkiye olarak her zaman için sesimizi yükselteceğiz. Türk bayrağının yanında Azerbaycan bayrağını görmek bizleri duygulandırdı. Kardeş ülkeleriz. Oradaki tüm kardeşlerimize selam olsun. Dualarımız onlarla beraber olacak."

Serkan Telli ise tarihi Diyarbakır Surları'nda Azerbaycan ve Türk bayrağını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Telli, "İki farklı coğrafyada bir olan, aynı kültürü paylaşan devletleriz. Azerbaycan'daki kardeşlerimizin başarısını her zaman istiyoruz. Bu konuda ülkemiz de dirayetli duruşuyla Azerbaycan'a destekte bulunuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki açıklamaları, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye teşekkürleri bizi de onurlandırdı." diye konuştu.

Osman Kozan da Diyarbakır'da bu güzel manzarayı görünce duygulandıklarını aktardı.

"Azerbaycan demek Türkiye demektir. Türkiye demek tüm dünya coğrafyası üzerinde yaşayan mazlumların umudu demektir." ifadelerini kullanan Kozan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın bu konudaki dik duruşu, bizi gerçekten mutlu ve onore etmiştir. Bugün aslında konu sadece Azerbaycan değil, tüm dünya üzerindeki Müslüman ülkelerdir. Azerbaycan'daki kardeşlerimiz yanlarında olduğumuzu bilsinler. İki devlet, tek milletiz."