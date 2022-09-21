Üniversiteli gençleri pek çoğu eğitim hayatları boyunca burs imkanlarından yararlanmak istiyor. Son olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, üniversitelilere yönelik burs açıklamasında bulundu. Peki, burs başvurusu nereden ne zaman yapılacak?

Diyarbakır Büyükşehir Belediye burs başvurusu nereden nasıl yapılır?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi kazanan Diyarbakırlı gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla, "Yeni Üniversitelilere Destek" projesi hazırladı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülecek proje kapsamında devlet üniversitelerine ilk kez kayıt yaptıranlar ile özel üniversiteleri yüzde 100 burslu kazanarak ilk defa üniversiteye yerleşen 31 yaşından gün almamış Diyarbakırlı gençlere birinci dönem 1250, ikinci dönem de 1250'şer lira olmak üzere toplam 2 bin 500 lira katkı sağlanacak.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, proje dolayısıyla destek başvuru yazılımı hazırladı. Öğrenciler basvuru.diyarbakir.bel.tr adresine TC kimlik numarası ve ad, soyadı bilgilerini girerek başvuru yapabilecek.

Yazılım, bilgisini sisteme yükleyen öğrencinin ikamet bilgilerini Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nden (MERNİS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme bilgilerini ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sisteminden otomatik olarak alacak.

Sistem, öğrencinin doldurduğu diğer bilgilerin doğruluğunu e-Devlet üzerinden otomatik kontrol edecek.

Belgelerin doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra kendisine ait IBAN numarası ve e-Devlet üzerinden alacakları öğrenci belgesini sisteme yükleyen öğrencinin başvurusu tamamlanmış olacak.

Doldurulan bilgi ve beyanlarda doğrulanmayan veya herhangi bir yanlışlık olan öğrencinin müracaatını sistem otomatik olarak reddedecek.

Başvuru işlemleri 21 Eylül’de başladı. İşlemler 3 Ekim Pazartesi saat 23.59'da sona erecek. Başvuru evraklarının kontrol edilmesinin ardından belirlenecek tarihte söz konusu destekler gençlerin hesaplarına yatırılacak.