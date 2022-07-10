Diyarbakır annelerinin umutlu bekleyişi sürüyor

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Annelerden Hatice Levent, “Evladıma kavuşan kadar benim bayramım yok. Bu eli kanlı katillerin sonu gelene kadar da vazgeçmeyeceğiz. 37 aile evladını katillerin elinden söktü aldı. Ben de evladımı kurtaracağım. Evladına kavuşan her aile, dağdan kaçıp teslim olan her insan bizim umudumuz. Verdiğimiz mücadelenin meyvesidir. Benim evladım gelecek bayramımız o zaman bayram olacak” dedi.

Bizi korkutamazlar

Rahime Taşçı ise, “Bizi her bayram boynu bükük bırakanlardan hesabını soracağımız günler yakın. İnşallah o gün gelecek. Bu bayram da hüzünlü geçiyor ama hepimizin evladına kavuşma umudu var. Verdiğimiz mücadelenin başarılı olduğunu gördükçe gücümüz de umudumuz da artıyor. Bizi yıldıramazlar, sindiremezler, korkutamazlar” dedi. Aileler evlatlarına bir kez daha teslim olmaları çağrısı yaptı.