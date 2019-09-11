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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine 3 aile daha katıldı- Anne Fatma Akkuş: "Götürdüklerinde 15 yaşındaydı. Kızımı kandırıp götürdüler, 5 yıldır haber alamıyorum. Annelere destek olacağım"- Baba Mehmet Karaman:- "Oğlumun ya cenazesini istiyorum ya da haber almak istiyorum. Oğlum dağa gitti, benim ciğerim yanmış. 22 yıl kolay değil"

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:21
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine 3 aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen ailelerin başlattığı oturma eylemine katılım artarak devam ediyor.

22 yıl önce 18 yaşındaki oğlu Ercan Karaman'ın PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığını belirten baba Mehmet Karaman, bu nedenle annelerin yaptığı oturma eylemine katıldığını söyledi.

Bugüne kadar çocuğundan haber almadığını ifade eden Karaman, "Ya cenazesini istiyorum ya da haber almak istiyorum. Oğlum dağa gitti, benim ciğerim yanmış. 22 yıl kolay değil." dedi.

Ailelere katılan Fatma Akkuş da kızı Songül Akkuş'un 5 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü, sosyal medyada kızının terör örgütüne katıldığına ilişkin görüntüleri izlediğini anlattı.

Küçük yaşta kızının kandırıldığını vurgulayan Akkuş, "Partiye geldim, bana hiçbir bilgi vermediler. Hiç haber alamadım. Götürdüklerinde 15 yaşındaydı. Kızımı kandırıp götürdüler, 5 yıldır haber alamıyorum. Annelere destek olacağım." ifadelerini kullandı.

- "Bu Müslüman işi mi?"

Erzurum'dan gelen Halime Şehitoğlu ve Macide Uslu da yeğenleri için oturma eylemine katıldı.

Macide Uslu, yeğeninden 5 yıldır haber alamadıklarını belirterek, "HDP'nin milletvekillerine seslenmek istiyorum, kendi çocukları Avrupa'da gezsin, bizim çocuklarımız da alıkonulsun. Bu Müslüman işi mi? Biz çocuklarımızı istiyoruz. Onlar isteseler, çocuklarımızı getirirler. Kürt Türk kardeşiz. Bizim ayrımız gayrımız yok." diye konuştu.

Halime Şehitoğlu ise "Çocuklarımızı istiyoruz. Herkes hayatını yaşarken biz çocuklarımızdan haber alamıyoruz. Bu topraklar herkese yeter, nedir bu zalimlik?" diyerek tepkisini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:21
  1. anneler
  2. çocuk kaçırma
  3. HDP
  4. PKK

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