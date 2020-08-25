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Aktüel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 358. gününde sürüyor
Aktüel

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 358. gününde sürüyor

Anne Necibe Çifçi: - "Bizim canımız bize versinler, alıp evimize gidelim. Bir daha kapılarına gelmeyiz" - Anne Solmaz Öğrünç: - "Ben her gün ölüyorum. Son nefesime kadar oğlumu isteyeceğim"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 15:27:45 -
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 358. gününde sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 358. gününe girdi.

Dağa 6 yıl önce kaçırılan oğlu Rojhat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eyleminde yer alan anne Necibe Çifçi, bir evladının dağa kaçırıldığını, onu arayan diğer oğlunun ise 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce öldürüldüğünü söyledi.

"358 gündür HDP il binasının önünde bu mücadeleye devam ediyoruz. Buradan gitmeyeceğiz." diyen Çifçi, Kürt olduğunu ve terör örgütü PKK'nın ve HDP'nin kendisini mağdur ettiğini aktardı.

Çifçi, şöyle konuştu:

"Evladımı istiyorum. Onlardan para pul istemiyoruz, canımızı istiyoruz. Bizim canımız bize versinler, alıp evimize gidelim. Bir daha kapılarına gelmeyiz. Yeter artık. Torunlarım, 'Babamı zalimler öldürdü, amcamı zalimlerin elinden kurtarın.' diyor. Ben de Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle kurtaracağız diyorum."

Van'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan 15 yaşındaki oğlu Baran için eyleme katılan anne Solmaz Öğrünç de çocuğuna kavuşuncaya kadar eylemine devam edeceğini belirtti.

Evladından 5 yıldır ayrı kaldığını anlatan Öğrünç, "Ciğerimi söktüler. O benim canımdı, canım. Benim kuzum benden 5 yıldır ayrı kaldı. Yeter artık benim evladımı versinler. Sadece çocuğumu istiyorum." dedi.

Öğrünç, "Keşke beni öldürseydiler sonra evladımı benden alsaydılar. Beş yıldır ne çektiğimi bir Allah bilir bir ben biliyorum. Baran'ınım yeri dolmuyor. Ben her gün ölüyorum. Son nefesime kadar oğlumu isteyeceğim. Oğlumu alacağım. Oğlum, eğer benim sesimi duyuyorsan gel, adalete teslim ol." diye konuştu.



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