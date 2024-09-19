Diyarbakır Anneleri’nden tokat gibi kapak! Terör yandaşlarından “çocuklu Selo” güzellemesi
Terör ve bölücü yandaşlarının onlarca vatandaşın hayatını kaybettiği Kobani olayları davasından cezaevinde bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a yaptığı güzellemeye Diyarbakır Anneleri’nden tokat gibi cevap geldi.
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Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş’ın iki kızıyla çekilmiş fotoğrafı, “Bu çocuklar 8 yıldır babasız uyuyor” notuyla sosyal medyada dolaşıma sokulunca cevap Diyarbakır Anneleri’nden geldi. Diyarbakır Annelerinden Ayşegül Biçer, “Diyarbakır anneleri kendi evlatlarının ölü veya sağ olduğunu bilmeden yıllardır bekliyor!” diye yazarak yüzsüz terör güzellemesine tepki gösterdi.
Ayşegül Biçer’in tokat gibi cevabı binlerce duyarlı sosyal medya kullanıcısından destek geldi. Bir kullanıcı, bir terör baronunun dağa kaçırılmış küçük kızlarla fotoğrafını paylaşarak, “Diyarbakır annelerinin suçu ne? Onlar yıllardır çocuklarını bekliyor” diyerek iki yüzlülüğü ortaya koydu. Bazı kullanıcılar idamın yasalaşması çağrısında bulunurken, “Allah kurtarmasın. Şehit edilen evlatların ahı kıyamete kadar yakasında olsun inşallah”, “Ayşegül ana, bunlar için Anadolu’nun gariban çocuklarının bir önemi yok” gibi yorumlar dikkat çekti.
Başka bir sosyal medya kullanıcısının “Kendi kızlarını neden yollamamış Kandil’e devlet kurmaya? Dağda PKK’lılara sattığı kızlardan neyi eksik! Kürtler bunlara daha ne kadar katlanacak? Ne zaman çöpe atacaksınız?” şeklindeki tepkisi ise terör yandaşlarına kapak oldu.
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