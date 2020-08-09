  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürmekte kararlı

Anne Songül Altıntaş: - "Oğlumu PKK'dan, HDP'den istiyorum. Evladımı almadan buradan kalkmayacağım" - Baba Abdullah Demir: - "Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-09 11:45:11 -
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürmekte kararlı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 342'nci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Saadet Ödümlü, oğlu Yusuf'un dağa kaçırıldığında henüz 16 yaşında olduğunu söyledi.

Eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu dile getiren Ödümlü, "Çocuğumu HDP'den istiyorum. Oğlum kaç, gel. Artık dayanamıyoruz. Orası senin yerin değil. Devletimiz çok güçlü. Kaçın, teslim olun." dedi.

Songül Altıntaş da oğlu Müslüm'e kavuşana kadar oturma eylemini sürdüreceğini belirtti.

Altıntaş, "Oğlumu PKK'dan, HDP'den istiyorum. Evladımı almadan buradan kalkmayacağım. Oğlum Tunceli'den kaçırıldı ama Diyarbakır'a getirildi. Niye Diyarbakır'a getiriliyor ki? HDP'nin eli olmasa oğlum Diyarbakır'a getirilmezdi. Oğlumu istiyorum." diye konuştu.

Oğlu Fatih Demir için eylem yapan baba Abdullah Demir ise tek isteğinin evladına kavuşmak olduğunu vurguladı.

Çocuğuna kavuşmadan eylemi bitirmeyeceğini dile getiren Demir, "HDP olmasa bu çocuklar dağa gitmezdi. Çocuklar üzerinden siyaset yapılmazdı. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Onlar çocuklarımızı götürdü, onlara (PKK'ya) teslim etti. İsteseler çocuklarımızı getirebilirler de." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lübnan sokakları Erdoğan sloganlarıyla inledi: Canımız kanımız sana feda
Gündem

Lübnan sokakları Erdoğan sloganlarıyla inledi: Canımız kanımız sana feda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı karşılamak için sokaklara dökülen Lübnanlılar "Canımız kanımız sa..
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bittiğini düşünmüştüm, yanılmışım
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bittiğini düşünmüştüm, yanılmışım

İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'yle ilgili köşe yazısına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tam 3 yıldır Çeş..
Yunanistan son şansını da kaybetti! Türkiye harekete geçmek üzere: Son emir bekleniyor
Gündem

Yunanistan son şansını da kaybetti! Türkiye harekete geçmek üzere: Son emir bekleniyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in özel ricası üzerine sondaj çalışmasına ara veren Türkiye, Yunanistan'ın darbeci Sisi yönetimindeki Mısır ..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı