Diyarbakır Anneleri demokrasi nöbetinde

Oğuzhan Gültekin Ankara

Evlatları için 1046 gündür HDP Diyarbakır İl Binası önünde HDP/PKK’ya karşı mücadele eden Diyarbakır Anneleri, 15 Temmuz 2016’da FETÖ terör örgütünün hain darbe kalkışmasını engellemek, millet iradesine sahip çıkmak ve demokrasiyi korumak için sokaklara inen milyonlarca vatandaşla birlikte demokrasi nöbeti tuttu.

“Evlatlarımız için hiçbir terör örgütüne müsaade etmeyiz” diyen ağabey Sinan Yüksekova, “PKK’sı, FETÖ’sü bu ülkenin birliğine, dirliğine, kardeşliğine kasteden teröristlerdir. 15 Temmuz gecesi milletimiz hiçbir örgüte müsade etmeyeceğini göğsünü tanklara siper ederek gösterdi. Hainlerin darbe girişimi milletin destansı mücadelesine dönüştü. Kara gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde milletimizin feraseti ile aydınlığa kavuştu. Buradan vatanı için canını veren bütün kahramanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Hiçbiri boşuna can vermedi” şeklinde konuştu. Anne Necibe Çiftçi de, “Hiçbir terör örgütüne nefes aldırmayız. Ülkemizi, milletimizi, özgürlüğünüzü ve demokrasimizi sonuna kadar savunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ’sü, PKK’sı kim olursa olsun bizi yıldıramazlar. 15 Temmuz gecesi bu millet bunu tüm dünyaya haykırdı. Bugün de tekrar hatırlatmak için bir araya geldik. Milletin silahını millete doğrultanlar bu milletin kahramanlığını görünce arkalarına bakmadan kaçtı. O gün FETÖ’den ülkemizi kurtardık, inşallah HDP/PKK’dan da evlatlarımızı kurtaracağız” görüşünü dile getirdi.