Diyanet'ten üniversitelerarası hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması

Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi’nde gerçekleştirilen yarışma saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kayıklık, Kuran-ı Kerim ile ilgili yapılan bu gibi yarışmaların önemine değinerek Kuran-ı Kerim’i okumanın yanında aynı zamanda yaşamanın da gerektiğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması yapıldı

Açılış konuşmalarının ardından jüri üyelerince okuma sırası ve okuma yerleri ile ilgili kura çekimi yapıldı, ardından Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması gerçekleştirildi.

Akdeniz Bölge birinciliğini elde eden Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ömer Faruk Bolat ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Mehmet Ali Sarıtürk’e Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kayıklık ile Adana İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından plaket takdim edildi.