Diyanet'ten çok önemli 'Kurban' uyarısı!

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, İslam aleminin heyecanla beklediği Kurban ibadetine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Dinimizce alkolün haram kılındığını hatırlatan Kapukaya, 'Ey iman edenler! Şüphesiz ki içki, kumar şeytanın işinden pis birer iştir.' Ayet-i Kerimesi'ne dikkat çekti. Cenab-ı Allah'ın alkolü yasaklarken son olarak bu ayeti gönderdiğini ifade eden Kapukaya, "Bu Ayet-i Kerime açık bir şekilde içkinin haram olduğunu söylemektedir." dedi.

Efendimiz (SAV)'ın alkole ilişkin Hadis-i Şerifleri

Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) 'Her sarhoşluk veren şey haramdır' ve 'Sarhoşluk veren şeyin azı da çoğu da haramdır' Hadis-i şeriflerinde alkolün haram olduğunu söylediğine dikkat çekerek, "Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV) öte yandan 'İçkiyi imal eden de taşıyan da içilmesine aracılık eden de Allah'ın rahmetinden uzak kalacaktır.' demiştir. Dolayısıyla içki satılan yerden alışveriş yapılması bir Müslüman için uygun değildir." diye konuştu.

'Alkol satan marketten kurbanlık alınmaz'

"Duyarlı bir Müslüman mecbur kalmadıkça içki satan market ve benzeri işletmelerden alışveriş yapmamalıdır." diyerek sözlerine devam eden Mehmet Kapukaya, "Biz içki satılan yerlerden alışveriş yapılmasını doğru bulmuyoruz. Kaldı ki Kurban önemli bir ibadettir. İbadetlerin şüphesiz ki Allah rızası için yapılması gerekir. İbadetlerimizi yerine getirirken takva ile hareket etmek gerekir. İçki satan bir marketten kurbanlık hayvan alan bir kişinin takva sahibi olduğunu düşünemeyiz. Dolayısıyla içki satışı yapan bir marketten kurbanlık almak İslam'a uygun bir davranış değildir." ifadelerini kullandı.