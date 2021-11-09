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Gündem Diyanet'ten '10 Kasım' mesajı
Gündem

Diyanet'ten '10 Kasım' mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 23:22:00 -
Diyanet'ten '10 Kasım' mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan paylaşılan mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83'üncü yılında saygıyla anıyor; geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla ve rahmetle yad ediyoruz. Kahraman ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği vatanımızı ve medeniyet değerlerimizi her daim güçlendirerek geleceğe taşımak, şanlı tarihimize ve aziz milletimize vefa borcumuzdur. Hürriyetine meftun bir milletin mensupları olarak bugün bizlere düşen, bu mukaddes vatanı ilim, irfan ve hikmetle yüceltmek; devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için var gücümüzle çalışmaktır" ifadelerine yer verildi.

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