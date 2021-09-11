Diyanet’i hedef alanlar FETÖ’ye çalışıyor

Hakkı Bilir İstanbul

Zillet ittifakı bileşenlerinin siyasi desteği ve Batı’dan fonlu medyanın kara propagandasıyla Diyanet’i hedef alanlar çok sinsi bir operasyon yürütüyor. Diyanet kurumunun eskisi gibi pasifize kalmasını hayal edenler bu yolla yeni FETÖ yapılanmalarının çoğalmasını ve İslam’a saldırmak için ellerine koz geçmesini arzu ediyor. Geçmiş dönemlerde vesayet baskısı nedeniyle dini konularda fikir beyan edemeyen Diyanet’in etkisizliği FETÖ’nün önünün açılmasına neden olmuştu. Kirli operasyonu Akit’e yorumlayan STK temsilcileri ve ilahiyatçılar okuyucularımıza özel açıklamalarda bulundu...

Diyanet bizim göz bebeğimiz

İslam Dünyası STK’ları Birliği Genel Sekreteri Ali Kurt: “Diyanet önceki dönemlerde baskında dolayı vesaire FETÖ benzeri yapılanmalara ‘dur’ diyememişti. Günümüzde Diyanet’in FETÖ ve benzeri yapılanmalara karşı duruşu son derece kararlı ve stratejik. İşte bundan rahatsız oldukları için maalesef çok ciddi kampanyalarla Diyanet’in aleyhine kampanyalar düzenleniyor. Diyanet bizim için en hayati kurumlardan bir tanesidir. Herhangi bir şekilde tartışma konusu yapılması ve bilinçli saldırılarla yıpratılmaya çalışılması doğru değildir. Bize düşen Diyanet’e sahip çıkmaktır. Aksi türlüsü FETÖ ve benzeri yapılanmalar yine ortaya çıkar.”

Görevini yapınca rahatsız oldular

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bayraktutar: “Diyanet ülkemizin en önemli kurumlarından bir tanesi. Ciddi bir kurum. Bugün Diyanet, İslam dünyası içinde önemli bir kurum haline geldi. Diyanet asli vazifesini yapınca birileri rahatsız olmaya başladı. Millet ve din düşmanı insanlar bu gelinen noktayı hazmedemiyor. Diyanet olmazsa FETÖ yapılanmalarının önü açılmış olur. Dolayısıyla Diyanet’e sahip çıkmak gerekir. Diyanet’e yönelik kirli operasyonun perde arkasında, kurumun sadece işini ciddi bir şekilde yapması ve FETÖ ve benzeri yapılanmalara göz açtırmaması yatmaktadır.”

Etkinliği daha da artırılmalı

Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir: “Geçmişte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmet alanları siyasi baskından dolayı kısıtlanınca bu rolü FETÖ ve benzeri yapılanmalar doldurmuştu. Diyanet’in rolünü tekraren kısıtlamaya çalışmak din hizmetleri noktasında rol üstlenmeye çalışan yapılanmalara gruplara alan açar. Diyanet’e organize şekilde saldırılıyor. Diyanet’in sahadaki varlığı daha da aktif hale getirilmelidir.”

