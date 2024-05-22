Diyanet’i eleştirenler ‘etçil’ çıktı

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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ankara’daki merkez binası personeli için hazırlanan aylık menüde etli taze fasulye, patlıcan musakka, sebze graten, kıymalı ıspanak ve etli kuru fasulye gibi ana yemekler yer alırken, İBB üst yönetimi için hazırlanan ve iki çeşit ana yemeğin servis edildiği listenin tamamen kebaplardan, kavurmalardan ve ızgaralardan oluştuğu belirlendi.

Bu menü adamı gut eder

Sürekli yoksulluk edebiyatı yaptığı halde ballı gezilerle ve şatafatlı sofralarda yandaşlarını semirten CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin adeta “gut hastalığına” davetiye çıkaran örnek israf menüsü şu ana yemeklerden oluşuyor:

Birinci hafta: Mantarlı Et Sote, Etli Biber Dolma, Tavuş Şiş, Etli Türlü Dana Kavurma, Patates Musakka, Misket Köfte

İkinci Hafta: İslim Kebap, Fırın But, Etli Güveç, Et Döner, Etli Taze Fasulye, Fırın Köfte

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Üçüncü hafta: Bahçevan Kebabı, Etli Nohut, Tas Kebabı, Etli Biber Dolma, Balık, D. Soslu Sebze Kızartma, Fırın Tavuk

Dördüncü hafta: Hünkar Beğendi, Etli Yaprak Sarma, Piliç Roti, Karnıyarık, Et Döner, Etli Güveç, Orman Kebabı

Yandaşlar buna ne der!

Öte yandan, her fırsatta ‘dar gelirlilerin eti bayramdan bayrama gördüğünü’ yazarak duyar kasan ve Türk halkının sefalet içerisinde yaşadığını öne süren yandaş fondaş medyanın, 516 milyar TL gibi devasa bir bütçeyi çarçur eden İmamoğlu’nun israf menüsü hakkında ne diyeceği merak konusu oldu.