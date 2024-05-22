  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Fahiş fiyat ve stokçuluk ağır cezalar geliyor! 7 madde daha kabul edildi

Bill Gates ile Ekrem İmamoğlu arasındaki şok bağlantı! Her şey 6 Mayıs'tan sonra oldu

HSK kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı! Çok sayıda atama yapıldı

Elleri kan dolu ABD, Gazze'nin güvenliğini düşünecekmiş(!)

Libya'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren hamle! Doğalgaz aranmasına nota verdiler

Selçuk Bayraktar, Kızılma ile ilgili aldıkları son kararı Türkiye'ye ilan etti! Duyan inanamadı ama gerçek

Ekrem'le Roma gezisine katılmıştı! Yavuz Oğhan'dan CHP'lileri kızacak 'heykel' sözleri

Milli yas kararını hedef almak istedi! Fatih Portakal canlı yayında rezil oldu

Dünya siyonizm vandallığını tanımaya başladı! Eli kanlı Gallant: Kimse bizi eleştiremez!
Gündem Diyanet’i eleştirenler ‘etçil’ çıktı
Gündem

Diyanet’i eleştirenler ‘etçil’ çıktı

Yeniakit Publisher
2024-05-22 10:26:00 -
Diyanet’i eleştirenler ‘etçil’ çıktı

Diyanet’e saldırmayı alışkanlık haline getiren fonlu medya, personele verilen aylık yemek listesinden bile israf algısı oluşturmaya çalışarak, “Diyanet her gün yiyor et” manşetleri atarken, gerçekte kendilerini besleyen İmamoğlu’na bağlı İBB’nin yemek listesinin baştan aşağı etli yemeklerden oluştuğu ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ankara’daki merkez binası personeli için hazırlanan aylık menüde etli taze fasulye, patlıcan musakka, sebze graten, kıymalı ıspanak ve etli kuru fasulye gibi ana yemekler yer alırken, İBB üst yönetimi için hazırlanan ve iki çeşit ana yemeğin servis edildiği listenin tamamen kebaplardan, kavurmalardan ve ızgaralardan oluştuğu belirlendi.

Bu menü adamı gut eder

Sürekli yoksulluk edebiyatı yaptığı halde ballı gezilerle ve şatafatlı sofralarda yandaşlarını semirten CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin adeta “gut hastalığına” davetiye çıkaran örnek israf menüsü şu ana yemeklerden oluşuyor:

Birinci hafta: Mantarlı Et Sote, Etli Biber Dolma, Tavuş Şiş, Etli Türlü Dana Kavurma, Patates Musakka, Misket Köfte

İkinci Hafta: İslim Kebap, Fırın But, Etli Güveç, Et Döner, Etli Taze Fasulye, Fırın Köfte
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Üçüncü hafta: Bahçevan Kebabı, Etli Nohut, Tas Kebabı, Etli Biber Dolma, Balık, D. Soslu Sebze Kızartma, Fırın Tavuk

Dördüncü hafta: Hünkar Beğendi, Etli Yaprak Sarma, Piliç Roti, Karnıyarık, Et Döner, Etli Güveç, Orman Kebabı

Yandaşlar buna ne der!

Öte yandan, her fırsatta ‘dar gelirlilerin eti bayramdan bayrama gördüğünü’ yazarak duyar kasan ve Türk halkının sefalet içerisinde yaşadığını öne süren yandaş fondaş medyanın, 516 milyar TL gibi devasa bir bütçeyi çarçur eden İmamoğlu’nun israf menüsü hakkında ne diyeceği merak konusu oldu.

6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Aklına şaşayım Akit

Şimdi sen diyaneti savunmuş mu oldun

müslüman ve kavgacı

bunlar İslama düşman. İslama düşman oldukları için müslümanlara düşman. et hikaye. belediyelerinde hem et yiyorlar hem şarap içiyorlar. şarap parasını bile devlete ödetiyorlar. bunların devleti milleti düşündüğü yok. bunlar gibi besmelesiz şükürsüz yemek yemedikleri için şarap içmedikleri için müslümanlara düşmanlar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23