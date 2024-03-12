Diyanet’e attıkları iftira ellerinde patladı! Birgün değil her gün yalan

Diyanet düşmanı Birgün, Mustafa Bildircin imzalı haberde, "Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Bilkent’te bulunan yerleşkesine inşa edilen kütüphanenin, 'Bir kadın ile bir erkeğin tuvalette birlikte görülmesi' gerekçesi öne sürülerek üniversite öğrencilerine kapatıldığı öğrenildi." iddiasını öne sürdü.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Açıklamada, "Başkanlık yerleşkesi içinde bulunan kütüphanenin mevcut yoğunluğunun iş yeri huzurunu ve çalışanların verimliliğini olumsuz etkilediği, güvenlik konusunda da zafiyet oluşturduğu için kütüphanenin sadece lisansüstü öğrenciler/araştırmacılar ile kurum personeline hizmet vermesi kararlaştırıldı." denildi.

Yaşandığı iddia edilen olay da yalan çıktı!

Ortaöğretim ve lisans öğrencileri için başkanlık merkez yerleşkesinin hemen yanındaki Ahmet Hamdi Akseki Camii altındaki Gençlik Merkezi'ndeki kütüphanenin hizmet verdiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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"Kütüphanemizde, haberlerde yer alan olay kesinlikle yaşanmamıştır ve haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Bu maksatlı haberleri hem başkanlığımızı hem de geleceğimiz olan gençlerimizi çirkin ithamlarla töhmet altında bırakması dolayısıyla kınıyoruz. Medyada gerçek dışı haberleri yapanlar hakkında başkanlığımız tarafından hukuki yollara başvurulacaktır."