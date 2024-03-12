  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mahkeme devamına karar verdi! Sedat Peker hakkında kırmızı bülten

‘İhale’ ve ‘trol’ oyunu! İP’li Cengiz Topel, Mansur Yavaş'ı haşladı

“Bu şehrin fayları 7 üzerinde deprem üretebilir” diyen Naci Görür: Tarihin çöplüğüne karışırız

Tüm dünyaya son dakika olarak geçildi! 15 bin İHA düşürüldü...Yanlış duymadınız tamı tamına 15 bin

Adalet Bakanlığı açıkladı! Katil oğlunu kaçıran Eylem Tok’a kötü haber

Saldıran kişi belli! İYİ Parti eski milletvekili Ahmet Çelik bıçaklandı

Oy için atmadığı takla kalmadı! Alevileri Sünnilerin önünde tutan Özgür Özel’den beyin yakan mukayese

Yeniden Refah Partisi ile gerilim neden arttı? Canlı yayında kaç ilçe istedikleri açıklandı

Altın bu defa geriledi! Düşüşe mi geçecek?

İran'dan ABD'ye ağır fatura! Tam 2,5 milyar dolar
Gündem Diyanet’e attıkları iftira ellerinde patladı! Birgün değil her gün yalan
Gündem

Diyanet’e attıkları iftira ellerinde patladı! Birgün değil her gün yalan

Yeniakit Publisher
2024-03-12 16:45:00 -
Diyanet’e attıkları iftira ellerinde patladı! Birgün değil her gün yalan

Birgün gazetesinin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yerleşkesinde bulunan kütüphanenin üniversite öğrencilerine kapatıldığı iddiasına yalanlama geldi.

Diyanet düşmanı Birgün, Mustafa Bildircin imzalı haberde, "Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Bilkent’te bulunan yerleşkesine inşa edilen kütüphanenin, 'Bir kadın ile bir erkeğin tuvalette birlikte görülmesi' gerekçesi öne sürülerek üniversite öğrencilerine kapatıldığı öğrenildi." iddiasını öne sürdü.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Açıklamada, "Başkanlık yerleşkesi içinde bulunan kütüphanenin mevcut yoğunluğunun iş yeri huzurunu ve çalışanların verimliliğini olumsuz etkilediği, güvenlik konusunda da zafiyet oluşturduğu için kütüphanenin sadece lisansüstü öğrenciler/araştırmacılar ile kurum personeline hizmet vermesi kararlaştırıldı." denildi.

Yaşandığı iddia edilen olay da yalan çıktı!

Ortaöğretim ve lisans öğrencileri için başkanlık merkez yerleşkesinin hemen yanındaki Ahmet Hamdi Akseki Camii altındaki Gençlik Merkezi'ndeki kütüphanenin hizmet verdiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Kütüphanemizde, haberlerde yer alan olay kesinlikle yaşanmamıştır ve haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Bu maksatlı haberleri hem başkanlığımızı hem de geleceğimiz olan gençlerimizi çirkin ithamlarla töhmet altında bırakması dolayısıyla kınıyoruz. Medyada gerçek dışı haberleri yapanlar hakkında başkanlığımız tarafından hukuki yollara başvurulacaktır."

Diyanet'ten sevgi izi dövmesine ilişkin fetva!
Diyanet'ten sevgi izi dövmesine ilişkin fetva!

İSLAM

Diyanet'ten sevgi izi dövmesine ilişkin fetva!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan mesajı! Müslümanlara çağrı yaptı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan mesajı! Müslümanlara çağrı yaptı

Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan mesajı! Müslümanlara çağrı yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Boykotlara devam edilmeli
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Boykotlara devam edilmeli

Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Boykotlara devam edilmeli

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde teravih namazı kıldırdı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde teravih namazı kıldırdı

Etkinlikler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde teravih namazı kıldırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23