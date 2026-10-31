Diyanet yetkilisinden özeleştiri: 'Ahlaki dindarlığı kaybetmiş durumdayız'

Karabük İl Müftülüğü'nün Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda düzenlediği Hafızlık İcazet Merasimi'nde, hafızlık eğitimini tamamlayan 150 öğrenci icazet belgesini aldı. Törende konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, "Maalesef bugün Müslüman toplumlar olarak ahlaki dindarlığı kaybetmiş durumdayız" dedi. Kız hafızların giydiği cübbelere kalp figürü içinde işlenen Türk ve Filistin bayrağı motifleriyle Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı verildi.

Merasime Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Milletvekili Cem Şahin, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda salonda yerini alan hafızların 64'ü erkek, 86'sı kızdı.

Vali Oktay Çağatay, kürsüde hafız yetiştirmenin değerini şu sözlerle anlattı: "Hafızlarımızın yetişmesi geleceğimiz için atılan en önemli tohumdur. Hafızlık sadece Kuran-ı Kerimi ezberlemek değil, onun yüce ahlakını hayatımıza taşımak ve rehberliğini davranışlarımızla göstermektir."

Hafızları Kur'an'ın muhafızı olarak niteleyen Milletvekili Cem Şahin, öğrencilere "Kur'anı Kerimi zihinlerinizde muhafaza ediyorsunuz" diye seslendi; gençlerin hafızalarını, belleklerini ve ruhlarını Kur'an-ı Kerim ile taçlandırdıklarını söyledi.

'Kur'an ahlakı ile ahlaklanmak durumundayız'

Dr. Hafız Osman Şahin, "Kur'an'la buluşalım, Kur'an'ı okuyalım, Kur'an'ı anlamaya çalışalım. Kur'an'a göre bir hayat yaşamaya çalışalım. Kur'an'ın gösterdiği istikamette Kur'an ahlakıyla ahlaklanalım" çağrısında bulundu.

Şekil yönünden Müslümanlığa verilen önem kadar ahlaki kuralları uygulamada zayıf kalındığını dile getiren Şahin, Peygamber Efendimizin ahlakı sorulduğunda Hazreti Aişe'nin "Siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dan ibarettir" cevabını verdiğini aktardı. Şahin, sözlerini "Dolayısıyla Kur'an ahlakı ile ahlaklanmak durumundayız" diye tamamladı.

Konuşmaların ardından Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Başmüezzin Kayyımı Şükrü Asıleren ve Müezzin Kayyımı Selman Kızman Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu. Duanın ardından öğrenciler icazet belgelerini teslim aldı; merasim, yapılan ikramın ardından sona erdi.