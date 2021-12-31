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İSLAM Diyanet yeni etkinliği duyurdu
İSLAM

Diyanet yeni etkinliği duyurdu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının yarın tüm Türkiye’de sabah namazı programı düzenleyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 16:04:00 -
Diyanet yeni etkinliği duyurdu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter hesabından yaptığı duyuruyla Diyanet İşleri Başkanlığının yarın tüm Türkiye’de sabah namazı programı düzenleyeceğini ifade ederek vatandaşları sabah namazı programlarına davet etti. Kendisininse Ayasofya Cami'inde olacağını belirtti.

Başkan Erbaş, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sabah namazında ailece camide, milletçe duadayız. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yarın tüm Türkiye’de düzenleyeceğimiz sabah namazı programlarına sizleri de bekliyoruz. Ben de yarın sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde olacağım inşallah.”

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