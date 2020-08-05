Diyanet vakfı yurtları İstanbul

Diyanet vakfı yurtları üniversite tercihi yapacak öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki ama İstanbul'da erkek ve kız öğrenciler için, Diyanete bağlı kaç yurt var? İstanbul'daki hangi ilçelerde diyanet yurtları var? Yurtlar nerede? İletişim adresleri ve konumlarına nasıl ulaşılır? İşte merak edilen detaylar...