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Eğitim

Diyanet vakfı yurtları İstanbul

Diyanet vakfı yurtları üniversite tercihi yapacak öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki ama İstanbul'da erkek ve kız öğrenciler için, Diyanete bağlı kaç yurt var? İstanbul'daki hangi ilçelerde diyanet yurtları var? Yurtlar nerede? İletişim adresleri ve konumlarına nasıl ulaşılır? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-05 19:41:00 - 2020-08-05 20:05:46
Diyanet vakfı yurtları İstanbul

Diyanete bağlı İstanbul'da iki adet yurt bulunmaktadır. 

  • TDV İstanbul Kadıköy Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
  • TDV İstanbul Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Diyanet yurtları Diyanet Vakfı TDV yurtları nelerde var?
Diyanet yurtları Diyanet Vakfı TDV yurtları nelerde var?

Eğitim

Diyanet yurtları Diyanet Vakfı TDV yurtları nelerde var?

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