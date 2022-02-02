Diyanet-Sen’den online MBSTS kursu

Resul Ekrem Şahan Ankara

ÖSYM tarafından düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (MBSTS) kurum çalışanları için önemli bir sınav olduğunu söyleyen Yıldız, “Kariyer unvanları basamaklarında yükselme, yurt dışı, hac ve umre görevlendirmeleri gibi birçok konuda MBSTS puanı esas alınmaktadır. Biz de sendika olarak bu gerçeği göz önünde bulundurarak üyelerimizin MBSTS’ye daha rahat hazırlanmaları için online hazırlık kursu projemizi hayata geçirdik. Bütün üyelerimizin zaman ve mekan kavramlarından bağımsız kişiye özel, kaliteli, üstün teknoloji ve profesyonel bir kadro ile sınavlara hazırlana bilmeleri için her türlü imkanı önlerine sunduk” dedi.

Diyanet-Sen Akademisi olarak online MBSTS hazırlık kursunun ardından deneme sınavları ile de üyelere ve kurum çalışanlarına eğitim katkı sunduklarını aktaran Yıldız “Artık evlerinden, işlerinden, internet bağlantısı olan her yerden online dersleri takip etmeleri mümkün. Son olarak yine alanında uzman akademisyenlerin hazırladığı deneme sınavları ile takip ettikleri derslerden kendilerini ölçebilmeleri eksik ve başarılı yönlerini belirleyebilmeleri için deneme sınavları hazırlattık. Ocak ayının başında ve 21’inde açılan deneme sınavları 11 Şubat 2022 ve 1 Mart 2022 tarihinde açılacak iki deneme sınavı ile devam edecek. Üstelik bütün bu imkanlardan yalnızca üyelerimiz değil, diğer sendika üyeleri ve tüm kurum çalışanları da istifade edebilir“ ifadelerini kullandı.

MBSTS’ye başvuru bugün bitiyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 12 Mart'ta yapılacak Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na (2021-DİB-MBSTS) başvurular bugün sona erecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek. 12 Mart Cumartesi günü saat 14.45'te yapılacak sınav için HES kodu istenecek, adaylar saat 14.30'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.