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Oruç Diyanet Sakarya Ramazan imsakiye 2021|Sakarya sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Sakarya sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Diyanet Sakarya Ramazan imsakiye 2021|Sakarya sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Sakarya sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Oruç iman eden kadın ve erkeklere farz olan bir ibadettir. Ramazan ayında tutulan oruç için, imsak ve iftar vakitleri bulunur. Bu vakitler her ilde farklılık göstermektedir Peki, 2021 Sakarya’da sahur saat kaçta? Sakarya iftar vakti ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-02 09:27:00 -
Diyanet Sakarya Ramazan imsakiye 2021|Sakarya sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Sakarya sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Nisan ayına girmemizle birlikte Şaban ayının da bitmesine günler kaldı. Bu nedenle Ramazan ayına heyecanı başladı. Ramazan ayına bu kadar önem verilmesi şüphesiz ki Kuran- ı Kerim’de ve hadisi şeriflerde geçmesidir. Ramazan ayı orucuna ilişkin Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun (günlük) yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu (yaptığı) iyidir. Ama orucu tutmanız -bilirseniz- sizin için daha hayırlıdır." (Bakara Suresi 183. Ayet). Rabbimiz tarafından verilen bu emri yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız, Ankara’nın bu yıl ki imsakiyesini merak etmekte. . İşte merak edilen haberin detayları…

 

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Sakarya İmsakiyesi 2021

Sakarya'da ilk imsak 04.45'de ilk iftar 19.42'de olacak.

 

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