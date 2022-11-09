Diyanet İşleri Başkanlığı 10 ilçe müftüsü alımı gerçekleştirecek. Alımlar sınav ile gerçekleşecek. Müftü alımı sınavı ne zaman?

Diyanet personel alımı başvuru tarihleri | Diyanet müftü alımı başvuru şartları 2022:

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 14.11.2022-25.11.2022 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS programı üzerinden “dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla yapılacaktır. Başvuru işlemini gerçekleştiren adayların, daha sonra sınavın yazılı aşaması için 140 (yüz kırk) TL sınav ücreti ödemeleri gerekmektedir.

Diyanet personel alımı başvuru şartları nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,

Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,

Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında toplam 5 (beş) yıl görev yapmış olmak,

İlçe müftüsü unvanında müktesebi bulunmamak,

Erkek olmak.

Diyanet personel alımı sınavı ne zaman nerede?

“Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

1. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere Ankara’da yapılacaktır.

2. Yazılı sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından, sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.

3. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

4. Yazılı Sınav Konuları;

a) Kur’an-ı Kerim,

b) Arapça,

c) Tefsir,

ç) Hadis,

d) Kelam,

e) Fıkıh,

f) İslam tarihi ve İslam ahlakı,

g) Dinî ve meslekî genel kültür,

ğ) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat.

5. Sözlü Sınav Konuları;

a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),

b) Arapça (30 puan),

c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan),

ç) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan).

6. Sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, ilçe müftüsü için aranan ve Başkanlığımızın web sitesinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Personel

Yeterlikleri” esas alınacaktır. 7. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.