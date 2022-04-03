Diyanet Mescid-i Aksa Ramazan turları! Kudüs tur ücretleri ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı, pandemi nedeniyle ara verilen Kudüs turlarını, 4 Ocak 2022 itibarıyla tekrar düzenlemeye başladı. Diyanet tarafından 2022 yılı boyunca 37 tur düzenlenecek.

Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında bulunuyor. Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci mevcut. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa her yıl olduğu gibi bu senede Ramazan’a hüzünlü giriyor.

Mescid-i Aksa'da Ramazan programı

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazanın ilk teravih namazı eda edildi. Hazırlıklarla ilgili bilgi veren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib, sabah saatlerinden akşama kadar dini dersler olacağını ve her vakit namazından sonra hocaların dini dersler vereceğini ifade etti. Teravih namazı için özel bir program hazırladıklarını söyleyen Hatib, hafızlardan oluşan bir grup alimin hazır bulunacağını aktardı.

Her yaştan Müslümanın Mescid-i Aksa'ya geleceğine, gelenlerin arasında hastaların da olabileceğine işaret eden Hatib, herhangi bir ihtiyaç durumunda müdahalede bulunmak için Vakıflar İdaresinin anlaştığı 13 sağlık kuruluşunun ekiplerinin hazır bekleyeceğini ifade etti. Hatib ayrıca, Filistin Kızılayının da ramazan ayı süresince Vakıfları İdaresine 23 ambulans tahsis ettiğini aktardı.

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