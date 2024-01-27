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Gündem Diyanet İşleri Başkanlığı 16 kadın il müftü yardımcısı alacak
Gündem

Diyanet İşleri Başkanlığı 16 kadın il müftü yardımcısı alacak

Yeniakit Publisher
2024-01-27 16:46:00 -
Diyanet İşleri Başkanlığı 16 kadın il müftü yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara yazılı ve sözlü sınavı sonucuna göre 16 kadın il müftü yardımcısını kurum içi naklen atayacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 29 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.

Kadın il müftü yardımcıları, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Uşak, Edirne, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kars, Kastamonu, Ordu, Osmaniye, Şırnak, Tunceli ve Hatay'a atanacak.

Ankara'da yapılacak sınavla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

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