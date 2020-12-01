Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sigarayla mücadele çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin fırsat bilinerek sigara ile de mücadelenin topyekun sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günleri fırsat bilerek her gün on binlerce kişinin ölümüne sebep olan sigara ile de mücadelemizi topyekun sürdürelim. Sigaranın hem kendi bulaşıcılığına hem de bu ve benzeri virüslerin bulaşıcılığını artırmasına da son vermiş olalım."