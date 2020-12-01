  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sigarayla mücadele çağrısı
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sigarayla mücadele çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin fırsat bilinerek sigarayla da mücadelenin topyekun sürdürülmesi çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 00:24:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sigarayla mücadele çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin fırsat bilinerek sigara ile de mücadelenin topyekun sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günleri fırsat bilerek her gün on binlerce kişinin ölümüne sebep olan sigara ile de mücadelemizi topyekun sürdürelim. Sigaranın hem kendi bulaşıcılığına hem de bu ve benzeri virüslerin bulaşıcılığını artırmasına da son vermiş olalım."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan yine gerilimi tırmandıracak: Savaş tekrar başlar
Dünya

Paşinyan yine gerilimi tırmandıracak: Savaş tekrar başlar

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ sınır hattında yaptığı son açıklamayla gündemi altüst etti.
Balıklar vatandaşın yüzünü güldürdü
Yaşam

Balıklar vatandaşın yüzünü güldürdü

Trabzon'da tezgahlardaki balık bolluğu vatandaşın yüzünü güldürdü.
Arap gazeteci Müslüman ülkelere tepki gösterdi: Türk gemisine baskın demek...
Dünya

Arap gazeteci Müslüman ülkelere tepki gösterdi: Türk gemisine baskın demek...

Mısırlı Arap gazeteci Sabır Meşhur, Avrupa'nın verdiği emirle Almanya ve Yunanistan tarafından Türk gemisine yapılan baskına tepki gösterere..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay