Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan şehit savcı Kiraz için anma mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 31 Mart 2015'te terör örgütü DHKP-C üyelerince, görevi başında şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 31 Mart 2015'te terör örgütü DHKP-C üyelerince, görevi başında şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.
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