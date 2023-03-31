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Aktüel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan şehit savcı Kiraz için anma mesajı
Aktüel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan şehit savcı Kiraz için anma mesajı

Yeniakit Publisher
2023-03-31 13:32:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan şehit savcı Kiraz için anma mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 31 Mart 2015'te terör örgütü DHKP-C üyelerince, görevi başında şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teröristlerin hain saldırısında görevi başında şehit olan merhum Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun." ifadelerini kullandı.

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