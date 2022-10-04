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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kur’an-ı Kerim açıklaması: Kendini bilmez iki sapkın...
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kur’an-ı Kerim açıklaması: Kendini bilmez iki sapkın...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kendini bilmezlerin Kur'an-ı Kerim yakmasına sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 01:22:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kur’an-ı Kerim açıklaması: Kendini bilmez iki sapkın...

Erbaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurtdışında İslam düşmanlığının örneklerine şahit olurken ne yazık ki ülkemizde de benzer bir düşmanlık görüntüsünün yaşanmasından dolayı büyük üzüntü duydum. Kendini bilmez iki sapkının Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yaptığı provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

 

İçkici ayyaşlardan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı
İçkici ayyaşlardan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı

Aktüel

İçkici ayyaşlardan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı

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