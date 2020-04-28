Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a memleketi Ordu'daki STK'lerden destek

ORDU (AA) - Ordu'da bazı sivil toplum kuruluşları, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin tepki gösterdiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Memur-Sen Ordu Şubesi binası önünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamayı okuyan Diyanet-Sen Şube Başkanı Kerim Alptekin, Diyanet İşleri Başkanlığının, ülkenin en köklü ve saygın kuruluşlarından birisi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Erbaş'ın, cuma hutbesinde İslam'ın en temel yasaklarından birisi olan zina ve eş cinselliğin Kur'an'da lanetlendiğini söylemesinden dolayı sözde İnsan Hakları Derneği tarafından suç duyurusunda bulunulmasını, Ankara ve İzmir barolarının açıklamasını Ordu'daki STK'ler olarak kınadıklarını vurgulayan Alptekin, bu konuda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yanında olduklarının bilinmesini istediklerini belirtti.

Alptekin, dün olduğu gibi bugün de ümmet coğrafyasına hizmet eden, mazlumların, çaresizlerin imdadına yetişen, iman ve hakikat ölçülerini her alanda ve herkese hatırlatmaya çalışan Diyanete ve onun saygıdeğer başkanına yapılan acımasız saldırılara karşı olduklarını tek dil ve söylemle buradan dünyaya haykırdıklarına işaret ederek şöyle konuştu:

"İslam'ın en temel yasaklarından olan zina ve eş cinselliğin Kur'an'da lanetlendiğini Diyanet İşleri Başkanımız söylemeyecek de kim söyleyecek? Zinanın ve eş cinselliğin zararları ortadayken insan hakları bahane edilerek bunun söylenmesine bile tahammül edilememesi neyin şımarıklığı ve azgınlığıdır. Ankara Barosu, Diyanet İşleri Başkanımızın açıklaması üzerinden müthiş bir terbiyesizliğe doğru kayarak, İslam'ın değerlerini sorgulamak, kutsal olana saldırmak ve toplumun temel değerlerini aşağılamak gibisinden bir yaklaşım içerisindedir. Yaptıkları basın açıklamasında sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın derken kastettikleri şey aslında Kur'an'ın hükümleridir. Hedef Diyanet İşleri Başkanımızın şansında dinimizin kendisidir. Milletimizin inanç ve değerlerine yabancı ve düşman olan pervasızca ve çirkince yapılan bu açıklamayı STK'ler olarak kınıyoruz."

Türkiye adına aydınlık yarınlardan bahsedebilmek için bir ve bütün olmaları gerektiğini aktaran Alptekin, "Dillerinden kin dökülenlerin Diyanete dair tek bir olumlu cümle kurmayanların, Diyanetin kucaklayıcı, yapıcı, aydınlatıcı ve aydınlık yüzünü görmeleri de imkansızdır. Vatanlarını yabancılara şikayet edenler bilmelidirler ki 'Vatanlarını yaşanmaz bilenler, vatanlarını yaşanmaz kılanlardır." dedi.