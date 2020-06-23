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Aktüel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yarından itibaren tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-06-23 20:38:13 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yarından itibaren tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini duyurdu

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, maske ve mesafe kurallarına uyularak yarından itibaren tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin." ifadelerini kullandı.

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