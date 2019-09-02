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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İslam, güzel ahlakı dünyaya yaymayı emreder”

KKTC’den gelen öğrencilerle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof.

02 Eylül 2019 Pazartesi 18:42
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İslam, güzel ahlakı dünyaya yaymayı emreder”

KKTC’den gelen öğrencilerle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Genç yaşımızda Kur’an-ı Kerim’i öğreneceğiz ve oradaki emirler doğrultusunda yaşamaya çalışacağız. İslam güzellikleri dünyaya yaymayı emreder, bunların başında da güzel ahlak gelir” dedi.


Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün düzenlediği “Değerler Eğitimi” ve Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün düzenlediği “Yazımda Kardeşlik Var” projeleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Türkiye’ye gelen öğrenciler, programlarına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı ziyaret ederek başladılar. Erbaş, öğrencileri görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programın öğrenciler açısından hem Türkiye’yi hem de medeniyetimizi daha yakından tanımak için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayetlerinden bahseden Erbaş, “İlk inen ayette, ’Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku’ buyruluyor. Sonra ayetin devamında kalemden ve öğrenmekten bahsediyor. Bu da Kur’an’a inananların elinden kitap ve kalem düşmeyecek anlamına gelir. Kur’an elinden düşmeyecek. Bizler bunun için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak çocuklarımıza, gençlerimize, sizin gibi kardeşlerimiz için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Sizin daha birikimli bir insan olmanız ve toplumlara rehberlik edebilecek, yön verebilecek makamlara yükselebilmeniz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.



“Kur’an-ı Kerim’i öğreneceğiz ve oradaki emirler doğrultusunda yaşayacağız”


Kur’an-ı Kerim’in Müslüman’ın hayatındaki önemine değinen Erbaş, “Biz şimdiden genç yaşımızda Kur’an-ı Kerim’i öğreneceğiz ve oradaki emirler doğrultusunda yaşamaya çalışacağız. Kur’an’ın ilk emrini ifade ettim, ‘oku’ydu. Başka hangi emirler var, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek. Bu emirleri öğreneceğiz. Bunlar ömrümüz boyunca yerine getirmemiz gereken emirler. Bir de Kur’an’da yasaklanan şeyler var. Biz onlara haram diyoruz. Bu haramlardan da uzak durmamız gerekiyor. İnşallah tüm bu emirleri ve yasakları güzel bir şekilde öğreneceksiniz ve topluma rehber olacaksınız. İslam güzellikleri dünyaya yaymayı emreder, bunların başında da güzel ahlak gelir” diye konuştu.


Erbaş, Müslüman’ın taşıması gereken özellikleri hatırlatarak, “Müslüman konuştuğu zaman yalan söylemez. Söz verdiği zaman sözünü yerine getirir. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete riayet eder, ihanet etmez” ifadelerini kullandı.



“Önce iyi bir insan olmalıyız”


İslam’ın amacının insanları kötülüklerden uzak tutmak olduğunun altını çizen Erbaş, şöyle devam etti:


“Bizim dinimizin amacı, insanları kötülüklerden uzaklaştırmak. İslam’ın amacı toplum daha güzel, daha temiz olsun, insanlar yalan konuşmasınlar. Çünkü Peygamber Efendimiz, ’Yalan kötülüğe götürür. Kötülük ise cehenneme götürür’ buyuruyor. Kötülüklerden uzak duralım. Kötülüklerden hem kendimiz uzak olacağız hem de insanları uzaklaştıracağız. O açıdan dinimizi çok iyi öğrenmemiz lazım. Önce iyi bir insan olmalıyız. İyi bir insan da Kur’an-ı Kerim’deki emirleri yerine getirerek, yasaklardan uzak durarak olunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Kur’an kurslarımızda, eğitim merkezlerimizde bunları öğretmeye çalışıyoruz.”


Konuşmanın ardından öğrenciler, Erbaş’a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını hediye ettiler. Ziyarette Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ile Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu. 11 Eylül’e kadar devam edecek program kapsamında öğrenciler, Ankara, İstanbul ve Bursa’da dini, tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edecekler. Ayrıca Bursa’da bir kampın planlandığı programla öğrencilerin milli ve manevi duygularının arttırılması, temel İslami bilgilerine katkı sağlanması ve kardeşlik duygularıyla sosyalleşmeleri amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 18:42
  1. kitap
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