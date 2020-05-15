  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin'e destek mesajı

Singapur'da Müslümanların bu seneki hac ibadetleri gelecek yıla ertelendi

Fenerbahçe Kulübünde 'online' Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Camilerin 12 Haziran'da ibadete açılması öngörülüyor

Dünya Sağlık Örgütünden Trump'a cevap: Kovid-19 aşısı için kimse kesin tarih veremez
için kalan
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan kritik Hac ve Umre görüşmesi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerin hac organizasyonuna olan etkilerini görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:31:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan kritik Hac ve Umre görüşmesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 salgını ile ilgili gelişmelerin hac organizasyonuna olabilecek etkileri ele alındı. Dünyayı sarsan Covid-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri yakinen takip ettiklerini ifade eden Erbaş, hac organizasyonu konusunda Türkiye olarak her türlü görüş, öneri ve istişareye açık olduklarını belirtti.

Kapsamlı mücadele sürüyor

Salgınla kapsamlı bir mücadele gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Benten ise, Covid-19 salgınıyla ilgili Suudi Arabistan'ın yaptığı çalışmaları anlattı. Müslüman ülkelerden salgınla ilgili gelişmelerin netleşmesini beklemelerini istediklerini dile getiren Benten, Suudi Arabistan olarak Dünya Sağlık Örgütünün karar ve tavsiyelerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, hacla ilgili bu konudaki veriler ışığında nihai bir kararın alınacağını belirtti.

Salgının bir an önce son bulması niyazında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Bakan Benten, birbirlerinin Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramlarını tebrik ettiler.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hazır bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı