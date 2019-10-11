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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek maksadıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

11 Ekim 2019 Cuma 11:18
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın en kısa zamanda zaferle sonuçlanmasını diledi.

Valiye sürpriz ziyaret

Erbaş, Muğla'daki programı kapsamında Vali Esengül Civelek'i makamında ziyaret etti. 

Burada konuşan Erbaş, "Sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı uhdesinde mücadele eden Mehmetçiğimize, şanlı ordumuza zafer diliyorum. Rabb'im yardımcıları olsun. Şehit olan bir askerimiz ve vatandaşlarımız var. Onlara da rahmet diliyorum. Terör örgütlerinin masum insanlara nasıl acımadan kıydıklarını bu şekilde görmüş olduk. Zaten öteden beri hep bunu yapıyorlardı." dedi.

Harekatın en kısa zamanda zaferle tamamlanmasını dileyen Erbaş, "İnşallah terör örgütlerinin sonu gelir. Millet olarak bunun mücadelesi içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 11:18
  1. Muğla
  2. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Esengül Civelek

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