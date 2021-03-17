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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, taburcu oldu
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, taburcu oldu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 16:44:00 - 2021-03-17 16:51:58
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, taburcu oldu

Koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, taburcu oldu.

İşte Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım;

Ankara Şehir Hastanesinde devam eden Kovid-19 tedavi sürecim bugün itibariyle başarıyla tamamlandı elhamdülillah.

Tedavi sürecinde destekleriyle her zaman yanımızda olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya, kabine üyelerine, siyasi parti liderlerine ve milletvekillerine, sivil toplum kuruluşları yöneticilerine, Ankara Şehir Hastanesinin Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel nezdinde hastanemizin kıymetli personeline ve Diyanet İşleri Teşkilatımızın güzide mensuplarına, arayan, mesaj atan, geçmiş olsun dileklerini ileten, hayır dualarını eksik etmeyen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

 

Cenab-ı Hak, tüm hastalarımıza şifa versin; milletimizi ve tüm insanlığı hastalıklardan ve musibetlerden muhafaza eylesin inşallah.

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