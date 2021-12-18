Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Milletimizin her an yanındayız

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Artvin'deki Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde din görevlileriyle bir araya geldi.

Erbaş, toplantıda, din görevlilerinin en önemli vasfının İslam'a bağlılıkları ve insanlığa hizmet aşkları olduğunu vurgulayarak, "Bu aşk olmazsa şükrümüzü hakkıyla yerine getirememiş oluruz. Bu heyecan olmazsa, bu ihlas, bu samimiyet olmazsa Cenabıhakk'ın bu büyük lütfunun şükrünü eda edemeyiz. Demek ki önce aşk, heyecan, ihlas ve samimiyet gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu

Erbaş, "hayırda yarışın" emri ilahisini ilke edinerek insanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"(Hayırda yarışınız) Bu emrin ilk muhatabı biziz. Çünkü bizler Peygamber varisleriyiz. Peygamberler hayatlarının her anını hayırda koşturmakla, hayırda yarışmakla geçirdiler. Peygamberlerin varislerine de bu yakışır. Biz, 'iyiliği emrederler, kötülükten men ederler' ayetini zihnimize ve gönlümüze nakşediyor ve iyiliğin yaygınlaşması, kötülüğün ortadan kalkması için yarışıyoruz, koşturuyoruz, mücadele ediyoruz."

Sevginin kökleşmesi, kardeşliğin filizlenmesi ve nefretin silinmesi için gayret ettiklerine dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Milletimizin her an yanındayız. Bu doğrultuda ümmetin ve insanlığın geleceğine rehberlik etmek, çağın ihtiyaç ve beklentilerini hesaba katarak hizmet üretmeyi gerekli kılmaktadır. Diğer taraftan bu sorumluluk, doğru bilgiyle rehberlik etme, hikmetli sözle Hakk'a çağırma, ahlaklı davranışla örnek olma gibi hem büyük bir görevi hem de mukaddes bir yükü yüklenmiş oluyoruz. Üzerimizde böyle bir emanet var. Sizler deruhte ettiğiniz bu görev vesilesiyle buradaki kardeşlerimize hizmet ve rehberlik ediyorsunuz. Allah yardımcınız olsun."

Bugün yeryüzünün, tarihinin en zor zamanlarını yaşadığını, insanlığın savaşlar, yoksulluk, tabiatın dengesinin bozulması gibi devasa sorunları bulunduğunu, ümmet olarak Müslümanların da ciddi sıkıntıları bulunduğunu vurgulayan Erbaş, dünya insanının büyük bir kısmının kendini huzur ve güven içinde görmediğini ve maalesef geleceğe umutla bakamadığını belirtti.

Erbaş, "İster bireysel, ister bölgesel, ister küresel olsun yaşanan bütün sorunları ancak İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözebiliriz. Başka bir çözüm yolu yoktur. Bunu topluma ve dünyaya taşıyacak olan ise bizleriz. Dolayısıyla sizler milletin, ümmetin ve insanlığın umudu, iyiliğe ve hayra çağıran bir topluluksunuz." ifadelerini kullandı.

Bilgi sahibi olmanın, mesleki ve bireysel olarak kendini geliştirmenin ve disiplinli çalışmanın gerekliliğine de işaret eden Erbaş, din görevlilerinin özellikle hizmet ettiği bölgeyi, mahalleyi, görev yerini ve muhatap kitlesini bütün özellikleriyle tanımak ve ona göre rehberlik yapmak durumunda olduğunu aktardı.

Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kurslarına verdikleri öneme de değinerek, görüşlerini şu sözlerle paylaştı:

"Geleceğini kendilerine emanet edeceğimiz yavrularımız sizin ellerinizde yoğrulsun. Bu ne büyük bir imkandır. 4, 5, 6 yaşındaki çocukların karakterlerinin oluşumunda sizin etkiniz olsun. O yaşlarda temel dini bilgileri onlara öğretelim. Peygamber Efendimizin de tavsiyesini yerine getirmiş oluyoruz aynı zamanda. O, 'çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri öğretiniz' buyuruyor. Bütün eğitim bilimcilerinin ittifakla kabul ettiği yaşta esasında 7 yaştır. İnsanoğlunun karakterinin yüzde 70 kadarı 7 yaşından önce oluşuyor, elimizde böyle bir imkan var."

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin, İl Müftüsü Hasan Güneş ve bölgede görev yapan din görevlileri katıldı.