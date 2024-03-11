Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Boykotlara devam edilmeli

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Mübarek aylar, mübarek günler ve geceler bizim için bir kurtuluş vesilesidir. Yüce Rabbimiz kulları için bazı anları vesile kılıyor, değerlendirmek bize düşüyor." ifadelerini kullandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, ramazan ayının ilk teravih namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldırdı.

Enderun usulü ile kıldırdığı namazın ardından cemaate hitap eden Başkan Erbaş, ramazan ayını tebrik ederek, bu ayın oruçla, namazla, sahurla, iftarla, dualarla en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Erbaş, Hazreti Muhammed'in "Allah'ım, recep ve şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına ulaştır." duasını hatırlatarak, "Mübarek aylar, mübarek günler ve geceler bizim için bir kurtuluş vesilesidir. Yüce Rabbimiz kulları için bazı anları vesile kılıyor, değerlendirmek bize düşüyor." dedi.

Ramazan ayının ilk 10 gününün rahmet, ikinci 10 gününün mağfiret, son 10 gününün de cehennem azabından azat günleri olduğunu belirten Erbaş, "Cennete ulaşabilmek için bizim teravihe, namazlara, hayır hasenata koşmamız lazım." ifadesini kullandı.

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"Boykotlara devam etmemiz lazım"

Başkan Erbaş, "Allah için nerede mazlum, mağdur varsa onlar için elimizden geleni elimizle, dilimizden geleni dilimizle, dilimizden de gelmiyorsa kalbimizle, dualarımızla, mazlumların, mağdurların yanında olmamız lazım." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Bizler Hacı Bayram Veli Camii'nin kubbesi altında sıcak ortamda teravihimizi kılarken, ramazan ayımızı karşılarken şu anda Gazze'deki kardeşlerimiz ne durumda? Müslümanlar olarak ramazan boyunca kalbimizin sızlaması lazım. Oradaki zulmün durması için ne yapmamız gerekiyorsa yapmamız lazım. Yardımlarımızı göndermemiz, boykotlara devam etmemiz, dualarımızı Gazze'den, Filistin'den eksik etmememiz lazım. Bu zulmün durması için bütün dünyanın dikkatini çekmemiz lazım."

Geçen günlerde Dünya Kadınlar Günü'nün kutlanıldığını anımsatan Erbaş, Gazze'de binlerce kadının öldürüldüğüne işaret etti.

Diyanet İşleri Başkan Erbaş, konuşmasının ardından Mehmetçik ve Filistinliler için dua etti.

Kaynak: AA