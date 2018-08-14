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Diyanet İşleri: Allah'ın izniyle galip çıkacağız!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumla ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihten beri nice zorlukları birlik ve beraberlik ruhu ile aşmış aziz milletimiz, sistematik şekilde maruz kaldığı bu çok boyutlu saldırıların da üstesinden gelecek ve Allah’ın yardımı ile bu onurlu mücadelesinden galip çıkacaktır. Tarih şahittir ki Allah, dinine yardım edenlere yardım edecek, mazlumların hamilerine tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.

14 Ağustos 2018 Salı 16:31
Diyanet İşleri: Allah'ın izniyle galip çıkacağız!

Türkiye üzerine yapılan ekonomik saldırılara karşı bir cevapta Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi.

"İSTİKLAL VE İSTİKBAL ADINA MÜCADELE VERİYORUZ"

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "İstiklal ve istikbalimiz adına büyük bir mücadele verdiğimiz bu günler maddi ve manevi açıdan kenetlenme ve fedakarlık zamanlarıdır. Biliyoruz ki devletimiz, mazlumlara umut olduğu için zalimlerin hedefi olmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"MÜCADELEDEN GALİP ÇIKACAĞIZ"

İsraftan kaçınmaya vurgulanan açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığımız bütün görevlileri ve mensupları ile milli paramızı kullanmak, lüks ve israftan kaçınmak ve milli ürünleri tercih etmek başta olmak üzere her türlü fedakarlık ve sorumluluk konusunda milletimize rehberlik etmeye devam edecektir. Tarihten beri nice zorlukları birlik ve beraberlik ruhu ile aşmış aziz milletimiz, sistematik şekilde maruz kaldığı bu çok boyutlu saldırıların da üstesinden gelecek ve Allah’ın yardımı ile bu onurlu mücadelesinden galip çıkacaktır. Tarih şahittir ki Allah, dinine yardım edenlere yardım edecek, mazlumların hamilerine tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkaracaktır" denildi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 16:31
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı

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